Punta il coltello alla gola di una donna per costringere il fidanzato di lei a consegnare soldi e preziosi. E’ con l’accusa di rapina aggravata che la Squadra Mobile di Napoli ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare di custodia in carcere nei confronti di un 29enne partenopeo catturato a Castel Volturno.

Coltello alla gola della fidanzata per rapinarlo: acciuffato a Castel Volturno

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, nella notte dello scorso 8 gennaio, aveva commesso una rapina ai danni di una coppia di giovani che stava passeggiando nei pressi di piazza Mercato a Napoli.

In particolare, il malvivente aveva sorpreso alle spalle i due mettendo le mani al collo della ragazza e puntandole un coltello alla gola per poi intimare al ragazzo di consegnare tutto ciò che fosse in suo possesso. Aveva inoltre minacciato di ammazzare la donna qualora si fosse rifiutato.

Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e mediante l’individuazione fotografica da parte delle vittime, gli investigatori hanno potuto identificare il balordo e raccogliere a suo carico permesso gravi indizi di colpevolezza.

La fuga a Castel Volturno

Gli operatori hanno accertato che l’uomo, dopo aver commesso la rapina, aveva lasciato la città di Napoli per nascondersi in una villetta isolata nel comune di Castel Volturno in provincia di Caserta dove duen giorni fa è stato rintracciato dagli uomini della Squadra Mobile.