Lite domestica tra conviventi degenera in violenta aggressione. Ad avere la peggio l’uomo. I fatti sono accaduti nella serata di ieri, lunedì 27 ottobre, ad Arzano, dove una 47enne è stata arrestata dai Carabinieri per maltrattamenti e percosse ai danni del compagno.

Coltellate, morsi e bottiglie volanti: ad Arzano notte di follia in casa. Arrestata 47enne

La donna, che condivideva con lui la stessa abitazione poiché l’uomo si trova ai domiciliari, avrebbe perso il controllo al culmine di una discussione accesa. Prima lo avrebbe colpito con due coltellate al fianco, poi lo avrebbe morso tra spalla e collo, infine scagliato contro di lui un mobiletto del salone e una bottiglia di vetro, entrambi poi sequestrati dai militari come corpi del reato.

L’uomo è riuscito a evitare conseguenze gravi: le ferite riportate sono superficiali e i sanitari del 118 lo hanno medicato sul posto. I Carabinieri della Tenenza di Arzano, giunti in pochi istanti dopo la chiamata al 112, hanno bloccato la donna e l’hanno condotta in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Resta ancora da chiarire la causa scatenante della lite.