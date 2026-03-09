Arzano, pistola clandestina in casa: blitz dei carabinieri dopo gli omicidi, arrestato 49enne

Controlli straordinari dei carabinieri nell’area a nord di Napoli dopo i recenti omicidi avvenuti tra Marano e Arzano. I militari del Comando Provinciale di Napoli hanno intensificato le operazioni sul territorio con una serie di interventi mirati e perquisizioni. Nel corso delle attività è stato arrestato un 49enne incensurato di Arzano, accusato di detenzione di arma da fuoco clandestina.

Controlli dei carabinieri tra Arzano e l’area nord di Napoli

L’operazione ha visto impegnati i carabinieri della tenenza di Arzano, i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e quelli della compagnia di Casoria. Le forze dell’ordine hanno effettuato numerose perquisizioni mirate, setacciando diverse strade e abitazioni della zona nell’ambito dei controlli disposti dopo i recenti fatti di sangue. Durante una delle verifiche i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione del 49enne, dove è stata scoperta l’arma clandestina.

Sequestrata una pistola modificata

All’interno dell’abitazione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 8 millimetri modello 85, con la canna modificata in calibro 7,65. L’arma era completa di caricatore con sette proiettili calibro 3,80.

L’uomo trasferito in carcere

Per il 49enne sono scattate le manette. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. La pistola sequestrata sarà ora sottoposta ad accertamenti balistici per verificare un eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri reati avvenuti sul territorio.