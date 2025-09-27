Saracinesche divelte, locali devastati e ingenti danni: è questo lo scenario che si sono trovati davanti i Carabinieri della locale tenenza dopo il furto avvenuto nella notte ai danni della sala scommesse Snai di via Roma.

Colpo notturno a Melito: assaltata la sala scommesse Snai di via Roma

Secondo una prima ricostruzione, sono stati portati via l’incasso della giornata e numerosi biglietti “Gratta e Vinci”. Un bottino ancora in corso di quantificazione, ma i danni risultano gravissimi.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’arma della Tenenza di Melito, che hanno avviato le indagini. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili per risalire agli autori del furto.