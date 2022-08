“A causa dell’incredibile interesse per gli spettacoli britannici/europei 2023 sono state aggiunte date extra per Barcellona, Napoli, Milano e Amsterdam in vista della vendita generale, che inizia domani alle 10:00 ora locale (giovedì)”. Con questo post i Coldplay hanno annunciato le nuove date del tour del 2023.

Da questa mattina erano infatti in vendita i biglietti per i concerti annunciati a Napoli e Milano ma il sito è stato preso d’assalto.

Coldplay: nuova data a Napoli

Raddoppia Napoli e triplica Milano. Allo stadio Maradona i concerti si terranno il 21 e il 22 giugno 2023. Mentre a Milano al San Siro saranno il 25-26 e 28 giugno 2023.

Da questa mattina ci sono fan in attesa sul sito anche per 4-5 ore per accaparrarsi un biglietto. Domani dovrebbe partire la vendita ufficiale sulle altre piattaforme ma la prevendita di oggi ha registrato numeri incredibili. Si tratta di un grande ritorno per la band di Chris Martin in Italia dopo 7 anni dall’ultima data a Milano nel 2017.

I prezzi per ciascun biglietto sono i seguenti: