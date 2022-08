NAPOLI. C’erano solo degli indizi ma stamane è arrivato l’annuncio ufficiale: i Coldplay arrivano a Napoli per un concerto allo stadio Maradona.

La band britannica ha pubblicato un video con tutte le tappe del tour 2023 e sono due le tappe italiane: Napoli e Milano. Nel video c’è anche la data del concerto che è quella del 21 giugno 2023.

Coldplay a Napoli

I Coldplay tornano in Italia a sei anni dall’ultima volta, il 3 e 4 luglio 2017 quando si esibirono allo stadio San Siro di Milano. La band quindi suonerà il 21 giugno a Napoli e il 25 e 26 a Milano. Le altre tappe del tour europeo sono Coimbra, in Portogallo, Barcellona in Spagna, Cardiff in Galles, Milano, Manchester in Gran Bretagna, Napoli, Zurigo in Svizzera, Copenhagen in Danimarca, Goteborg in Svezia e Amsterdam nei Paesi Bassi.

I biglietti saranno disponibili sulle varie piattaforme di vendita tra Ticketone e My Live Nation tra il 24 e il 25 agosto.

“L’arrivo a Napoli dei Coldplay, una delle band più seguite e apprezzate al mondo, rappresenta una notizia straordinaria per diversi motivi – commenta il sindaco Manfredi -. Testimonia innanzitutto il ritrovato appeal internazionale della nostra città per ospitare grandi eventi: il processo di crescita di una capitale europea passa anche per una programmazione culturale e turistica di spessore e annunciata col dovuto anticipo che consenta di organizzare al meglio i servizi da garantire, la rete di accoglienza da infittire e la conseguente promozione da sviluppare. Premia poi il nostro progetto di lungo termine ‘Napoli città della musica’ messo in campo già da Giugno al fine di rendere protagonista e sostenere la musica – e tutto il mondo che le ruota intorno – per farla diventare sempre più fattore di industria culturale e volano di sviluppo economico e culturale del territorio. Infatti la band inglese suonerà allo stadio ‘Maradona’ proprio nel giorno della Festa della Musica ad un anno dell’esibizione a Castel Sant’Elmo della bravissima Malika Ayane con Napoli città capofila. Infine, essere inseriti come tappa di un tour mondiale rende finalmente Napoli punto di riferimento imprescindibile dello scenario artistico nazionale ed internazionale. La scelta dei Coldplay – con l’organizzazione di Live Nation – di venire a suonare a Napoli è insomma un grande risultato e una sfida per una città in continuo cambiamento. Lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ rappresenterà lo scenario ideale per lo show caleidoscopico dei Coldplay. Magari non per una sola data”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a commento dell’annuncio ufficiale dei Coldplay che suoneranno a Napoli il 21 giugno 2023.

I prezzi dei biglietti

Prezzi e Settori – Napoli:

Prato 103,50€ (90,00€ + prev. 13,50€)

Primo Settore Numerato 172,50€ (150,00€ + prev. 22,50€)

Secondo Settore Numerato 138,00€ (120,00€ + prev. 18,00€)

Terzo Settore Numerato 97,75€ (85,00€ + prev. 12,75€)

Quarto Settore Numerato 74,75€ (65,00€ + prev. 9,75€)

Quinto Settore Numerato 63,25€ (55,00€ + prev. 8,25€)

Sesto Settore Numerato 57,50€ (50,00€ + prev. 7,50€)