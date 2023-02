Club Napoli Night torna questa sera come tutti i mercoledì alle 21 su Teleclubitalia (canale 77) e sulle piattaforme social in streaming. Club Napoli Night è l’appuntamento serale condotto da Francesco Molaro in esterna.

Club Napoli Night in onda stasera alle 21: solo su Teleclubitalia, canale 77

Nel cuore di Napoli, nel cuore della tifoseria azzurra, l’appuntamento serale di Club Napoli Allnews andrà in onda dal Ristorante pizzeria “al 22” alla Pignasecca. Ospiti illustri e tifosi potranno confrontarsi su i temi caldi relativi al Napoli e al campionato che sta entrando giornata dopo giornata nel vivo. Questa sera appuntamento alle 21 su Teleclubitalia.