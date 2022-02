Dramma in un college privato a New York, muore giovane di Battipaglia. Risponde al nome di Claudio Mandia, tra qualche giorno 18enne, di Battipaglia, deceduto in un college privato negli States.

Claudio Mandia muore a 17 anni

Il giovane si era trasferito negli Stati Uniti per studiare subito dopo il diploma di scuola media superiore. Figlio di due imprenditori del settore export alimentare, famiglia conosciuta e benvoluta nel popoloso centro della Piana del Sele, il giovane avrebbe presto compiuto 18 anni e per festeggiarlo i suoi genitori erano volati proprio negli States.

Il giovane è stato ritrovato privo di vita nella sua stanza e immediatamente hanno allertato i soccorsi e la famiglia. Sulle cause del decesso ancora non ci sono certezze ma, probabilmente, il giovane sarebbe stato colpito da un malore che lo avrebbe stroncato sul colpo. Sarà l’autopsia, ora, a fugare ogni dubbio e stabile la causa del decesso.

La tragica notizia

Intanto l’intera città di Battipaglia è sotto choc per la notizia. In città tutti conoscevano la famiglia di Claudio. Nella giornata di ieri un gruppo di amici si è raccolto in preghiera nella chiesa Santa Maria della Speranza. Non sono stati ancora fissati i funerali del giovane.