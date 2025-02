Il Tribunale del Riesame di Napoli, ottava sezione penale, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Vincenzo Strino, noto come “O’toro”, disponendone l’immediata scarcerazione. L’uomo era detenuto dal 3 febbraio presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Clan Mallardo, scarcerato Vincenzo Strino: il Tribunale del Riesame annulla la custodia cautelare

La decisione dei giudici è arrivata accogliendo le argomentazioni presentate dagli avvocati difensori Marcello Severino e Luigi Poziello, i quali hanno dimostrato l’insussistenza dei presupposti per la misura cautelare. La scarcerazione di Strino segna il secondo annullamento di un provvedimento restrittivo nei suoi confronti in pochi mesi. Già lo scorso settembre, infatti, l’uomo era stato arrestato con l’accusa di associazione mafiosa legata al clan Mallardo, ma anche in quella circostanza il Tribunale del Riesame aveva annullato l’ordinanza di custodia cautelare.