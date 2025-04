Clamorosa decisione della Corte di Cassazione nel processo contro il clan Ferrara-Cacciapuoti di Villaricca. Gli ermellini hanno annullato, con rinvio per un nuovo esame, l’ordinanza cautelare relativa all’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di Luigi Cacciapuoti, alias Gigi, e Domenico Ferrara, alias o’ muccuso. Diversa la sorte per gli altri imputati: i ricorsi presentati da Francesco Ferrara, Giulio D’Altrui e Giuseppe Ruocco sono stati rigettati.

Clan Ferrara-Cacciapuoti: la Cassazione revoca l’ordinanza per i due boss

Con ordinanza del 15 maggio 2023, il Gip del Tribunale di Napoli aveva rigettato la richiesta del Pubblico Ministero, presentata l’8 aprile dello stesso anno, per l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Ruocco, D’Altrui, Ferrara Domenico e Cacciapuoti Luigi, escludendo la presenza di gravi indizi di colpevolezza. Analogamente, era stata respinta la richiesta di arresti domiciliari per Ferrara Francesco.

Secondo l’accusa, Ferrara Domenico, noto come Mimi o’ muccuso, e Cacciapuoti Luigi, detto Giggi, avrebbero avuto il ruolo di mandanti dell’estorsione, mentre Ruocco Giuseppe e D’Altrui Giulio sarebbero stati gli esecutori materiali del reato. Il piano criminale prevedeva di costringere i promittenti venditori di un immobile a versare 50.000 euro al clan e di imporre ai promittenti acquirenti l’affidamento dei lavori di ristrutturazione a imprese riconducibili all’organizzazione mafiosa. Il tentativo di estorsione fallì grazie alla denuncia della vittima.

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale del Riesame di Napoli, in un primo momento, aveva accolto l’appello del Pubblico Ministero e applicato la custodia cautelare in carcere agli imputati. Tuttavia, la Cassazione aveva già annullato questa ordinanza con rinvio per un nuovo esame della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Dopo il nuovo esame, il Tribunale del Riesame aveva confermato nuovamente la custodia cautelare per tutti gli imputati. Ma i legali Briganti, Chiummariello e Poziello hanno impugnato nuovamente la decisione davanti alla Suprema Corte, che ha accolto le loro istanze e annullato il mandato di cattura esclusivamente per i due boss, Luigi Cacciapuoti e Domenico Ferrara.