Circumvesuviana, uomo investito e ucciso da treno mentre andava in bici nelle galleria: circolazione sospesa

Momenti di forte tensione lungo la linea ferroviaria della Circumvesuviana, dove un convoglio ha investito e ucciso un uomo che stava percorrendo una galleria in bicicletta. L’incidente è avvenuto in località Scrajo Terme, nel territorio comunale di Vico Equense. Secondo le prime informazioni, l’uomo non è stato ancora identificato. L’impatto con il treno è avvenuto all’interno della galleria, rendendo particolarmente complesse le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Circolazione ferroviaria sospesa

A seguito dell’incidente, la circolazione dei treni della Circumvesuviana è stata sospesa, con pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario e numerosi disagi per i pendolari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vico Equense, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento tutte le ipotesi restano aperte. Gli inquirenti stanno valutando se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario. La presenza dell’uomo in bicicletta all’interno della galleria ferroviaria resta un elemento centrale dell’inchiesta.