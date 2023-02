“Possibile presenza di praline con cioccolato al latte e morbido ripieno al PISTACCHIO (a forma di cuore) inserite in confezioni dove non è dichiarata la presenza del PISTACCHIO come ingrediente – si legge nell’avviso del Ministero -. Si invitano i soggetti allergici o intolleranti al PISTACCHIO a non consumare il prodotto. Sulle confezioni è riportata la dicitura “Può contenere NOCCIOLE ed altra FRUTTA A GUSCIO”.