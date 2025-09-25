Cinque rapine in una mattina tra Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase: arrestato 49enne

Cinque rapine in ore ore. Tutte tra i comuni di Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase. In sequenza e a pochi minuti l’una dall’altra. In manette è finito un 49enne oplontino, gravemente sospettato di essere l’autore dei cinque colpi.

Le segnalazioni pervenute, seguite dalle denunce poi rese dalle vittime, hanno permesso agli investigatori di ipotizzare, con un ragionevole grado di certezza, che tutti gli episodi fossero stati commessi dalla stessa persona. Le indagini, avviate quasi contestualmente e ad ampio raggio mediante la meticolosa visione di diverse telecamere hanno consentito di individuare il presunto autore in un uomo che, a bordo di un motociclo, munito di targa risultata poi essere stata rubata nel comune di Torre del Greco, con casco ed abbigliamento ben definito aveva messo a segno le rapine.

Dopo serrate indagini, nel centro di Torre Annunziata è stato localizzato dapprima il ciclomotore utilizzato per le rapine e successivamente, dopo un meticoloso appostamento, il soggetto fortemente indiziato quale autore delle stesse. Gli ulteriori accertamenti e riscontri investigativi, effettuati sulla persona e sul mezzo, hanno consentito a personale del Commissariato di Torre Annunziata, in sinergia operativa con personale della Stazione Carabinieri dello stesso centro, di trovare il casco e l’abbigliamento utilizzato dal reo nonché parte del provento

delle rapine e di trarre in arresto il 49enne. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto alla Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale.