Incidente fatale in Cilento. Una donna di 74 anni ha perso la vita in un sinistro avvenuto ieri sera lungo una strada interna che collega Sala Consilina e Atena Lucana. Si chiamava Carmela Langone ed era in auto con la madre.

Cilento, scontro frontale tra due auto: muore pensionata 74enne. Quattro i feriti

Secondo una prima ricostruzione, determinante sarebbe stato lo scontro con un’auto di grossa cilindrata con a bordo tre giovani. La pensionata ha perso la vita in ambulanza, durante il trasporto in ospedale. Ferita in modo lieve la figlia. Lievemente feriti e sotto choc gli occupanti dell’altro veicolo coinvolto. Gli accertamenti sulla dinamica sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Foto: archivio