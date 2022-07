Lo ha aggredito a colpi di sedia e servendosi anche di un aspirapolvere. Una lite tra nonno, 78 anni, e nipote, di 15 anni, è finita in tragedia: l’uomo anziano, infatti, è morto nella notte all’ospedale di Pecara a causa delle gravi ferite riportate.

Chieti, lite finisce in tragedia: 15enne uccide il nonno a colpi di sedia e aspirapolvere

L’episodio di violenza si è consumato in una casa di Bucchianico, in provincia di Chieti, dove il ragazzo – che avrebbe problemi psichiatrici – vive con i nonni materni. Il 15enne avrebbe usato una sedia e perfino l’aspirapolvere per colpire ripetutamente il nonno. È la stata la nonna, invece, ad allertare le forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto.

Dopo l’aggressione, il giovane si è chiuso in camera dalla quale è uscito solo dopo l’intervento dei Carabinieri. Il 15enne è stato poi condotto da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Pescara, dove ha trascorso la notte in stato di arresto per tentato omicidio.

Il pensionato, invece, è rimasto ricoverato in rianimazione fino a tarda serata, dove poi è deceduto. L’uomo aveva riportato diversi traumi al volto e varie fratture.

