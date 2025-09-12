Nella notte tra mercoledì e giovedì la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini di origine marocchina, di 46 e 26 anni, con precedenti e irregolari sul territorio nazionale, con l’accusa di estorsione in concorso. Per entrambi è scattata anche la denuncia per ingresso e soggiorno illegale in Italia.

Chiedono soldi per il parcheggio: arrestati due uomini a via Diaz

Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i due uomini avrebbero avvicinato un automobilista appena sceso dalla propria vettura in via Diaz, chiedendogli denaro in cambio del parcheggio.

Il giovane, intimorito dall’atteggiamento minaccioso dei due, avrebbe consegnato una moneta da due euro. Pochi istanti dopo, la vittima ha notato una pattuglia in transito e si è rivolta ai poliziotti, indicando i presunti autori della richiesta di denaro. Gli agenti sono subito intervenuti, bloccando i due sospettati: uno di loro aveva ancora in tasca la moneta appena estorta. I due sono stati quindi condotti in Questura e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.