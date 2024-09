Si chiama Chiara Jaconis la turista 30enne originaria di Padova colpita ieri pomeriggio da un vaso nei Quartieri Spagnoli di Napoli, restano estremamente gravi.

Chiara colpita da un vaso mentre passeggiava ai Quartieri Spagnoli: rischia la vita

Chiara è stata sottoposta a un complesso intervento d’urgenza per decompressione cranica e attualmente è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale del Mare. Questa mattina, l’Asl Napoli 1 prevede un accertamento post-operatorio per monitorare l’attività cerebrale della paziente.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di ieri, domenica 15 settembre. La turista, che stava passando il fine settimana a Napoli con il fidanzato e doveva prendere un volo per Parigi in serata, è stata colpita alla testa mentre passeggiava in vico Sant’Anna di Palazzo. Secondo la versione del fidanzato, da una finestra al terzo piano di un edificio sono caduti prima una bottiglia e poi un vaso o una statuina. Le indagini sull’accaduto sono condotte dalla Polizia di Stato.

Operata alla testa

La donna è stata inizialmente portata al vicino “Ospedale dei Pellegrini”, dove è stata stabilizzata. Tuttavia, a causa della gravità delle ferite, è stato necessario trasferirla all'”Ospedale del Mare”. Alle 20 è stato eseguito un intervento di decompressione cranica per ridurre la pressione sul cervello. Anche se l’operazione è riuscita e ha richiesto circa due ore, le condizioni di Chiara Jaconis restano molto gravi e la sua vita è ancora in pericolo. I genitori della giovane sono attesi in ospedale nella mattinata.