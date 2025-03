Sorpreso con una pistola in casa dopo un controllo. Potrebbe essere lui il responsabile della rapina commessa ai danni di un negozio di via Scaglione lo scorso 19 febbraio, tra Piscinola e Chiaiano. A finire in manette un 58enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. Dovrà rispondere dei reati di detenzione illegale di arma da sparo e rapina aggravata.

Chiaiano, rapina in un negozio di via Scaglione: arrestato 58enne dopo controllo in casa

I controlli della Polizia di Stato sono scattati ieri. In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia a seguito di una denuncia per rapina, subita dal titolare di un’attività commerciale di via Emilio Scaglione avvenuta lo scorso 19 febbraio, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo, in via Toscanella.

Qui gli agenti hanno rinvenuto, ben occultata, una pistola Beretta cal. 6.35 rifornita con 5 cartucce ed alcuni capi di vestiario corrispondenti a quelli indossati dal reo durante la commissione del delitto. Il 58enne verrà giudicato con rito direttissimo.