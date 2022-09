Potrebbe essere il primo “first gentleman” d’Italia se Giorgia Meloni sarà presidente del Consiglio: ma chi è il compagno della leader di Fratelli d’Italia? Si chiama Andrea Giambruno, ha 41 anni ed è un giornalista.

Ora lavora a “Studio Aperto” e nella squadra di “TgCom24“. La sua carriera inizia però con Alfonso Signorini come da autore a “Kalispéra“, programma in onda in seconda serata su Canale 5. Prima una laurea in filosofia alla Cattolica e uno stage nella tv locale “Telenova”. Dopo una pioggia di collaborazioni: figura tra gli autori di “Mattino 5” e “Stasera Italia” ma lavora anche a “Quinta Colonna”.

Chi è il compagno di Giorgia Meloni

I due sono insieme da 7 anni, vivono a Roma, non sono sposati e hanno una figlia di 7 anni che si chiama Ginevra. La curiosità sul giornalista è stata data in più occasioni dalla stessa Meloni che ha ironizzato sul fatto di avere una sorta di “nemico in casa” perché Andrea è di sinistra. Ospite in una puntata de Il Testimone condotto da Pif, Meloni ha dichiarato: “Il mio compagno è di sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni. Discutiamo sui gay, sui temi etici, sulla legalizzazione delle droghe leggere. Non la pensiamo nella stessa maniera”.

Prima di iniziare la carriera televisiva si è diplomato al liceo scientifico di Monza e si è laureato in Filosofia all’università Cattolica di Milano. Il suo esordio in Mediaset è avvenuto nel 2009 e da lì la sua carriera è proseguita con la partecipazione a Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia e Studio Aperto. Quanto alla vita privata, Giambruno è molto riservato, ha un profilo Instagram che usa poco.

Come si sono conosciuti

L’incontro è avvenuto in una trasmissione di Rete 4: “Lei arriva trafelata e fa a Giovanna, sua storica assistente: ‘Non ho mangiato, ho una fame che svengo’. E Giovanna: ‘Ma qui c’è solo una banana’. E lei: ‘E dammi ’sta banana’. In una pausa pubblicitaria se la divora, ma alla ripresa è ancora lì con la banana in mano. Io mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa foga, ci mancava solo la Meloni in diretta con una banana. Non so dire, i nostri occhi si incrociano in modo strano, è stato un attimo“, ha raccontato Giambruno in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

Forse in una sola occasione lui si è schierato apertamente al suo fianco. Leggendo la rassegna stampa a “TgCom24”, il giornalista si era soffermato sugli insulti del professore Giovanni Gozzini alla leader di Fratelli d’Italia, definita “vacca” e “scrofa”: “Per coloro che non lo sapessero, sono il compagno di Giorgia Meloni, la madre di mia figlia. Sono molto fiero di quello che ha fatto nella sua vita. Non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci sono altri luoghi dove verranno commentate e sentenziate in altri termini. Mi permetto solo di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze. Io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita”, le parole in diretta di Giambruno prima dell’affondo: “Mi auguro, professore, ammesso che lei abbia dei figli, che i suoi di figli possano dire altrettanto dei suoi commenti misogini, indegni e vergognosi”.