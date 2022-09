Giorgia Meloni è la presidente di Fratelli d’Italia e si parla di lei, soprattutto in queste ore, dopo i risultati elettorali del 25 settembre. Dal 2006 al 2008 è stata vicepresidente della Camera dei deputati e dal 2008 al 2011 ministro per la gioventù nel quarto governo Berlusconi. È stata presidente della Giovane Italia, dopo aver ricoperto la medesima carica in Azione Giovani e Azione Studentesca. Non condividendo il supporto dato dal Popolo della Libertà al governo Monti, ne fuoriesce e fonda, insieme a Ignazio La Russa e Guido Crosetto, il partito Fratelli d’Italia, di cui è presidente dall’8 marzo 2014. Dal 29 settembre 2020 è presidente del Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei.

Giorgia Meloni: età, figli, compagno

Giorgia Meloni è nata il 15 gennaio del 1977, ha 45 anni. Ha una relazione con il giornalista, Andrea Giambruno, da cui ha avuto una figlia, Ginevra. I due vivono a Roma, non sono sposati. Lui ha 41 anni ed è un noto giornalista nonché autore di diversi programmi. I due si sono conosciuti in uno dei programmi dove lavorava Giambruno: un incontro buffo che ha subito avvicinato i due Come lei stessa ha raccontato, GIorgia Meloni, prima di entrare sul set, aveva chiesto di mangiare qualcosa. Le venne consegnata una banana che non riusciva a finire e così l’ha lasciata a Giambruno, scambiandolo per un assistente. Il giornalista racconta che quello scambio per lui è stato un colpo di fulmine e che da allora ha iniziato a corteggiare Meloni fino a conquistarla.

Padre di Giorgia Meloni, la sorella e la madre

La leader di Fratelli d’Italia ha raccontato del rapporto con il padre nel suo libro spiegando che “È andato via di casa quando avevo un anno. Lui viveva alle Canarie e noi andavamo da lui una, due settimane all’anno e basta. Quando avevo undici anni, lui fece un discorso che non si dovrebbe fare ad una ragazzina e io gli dissi “Non ti voglio vedere mai più”. Quando è morto non sono riuscita davvero a provare un’emozione, è come se fosse stato uno sconosciuto”. Per questo è cresciuta con la madre e la sorella Arianna, sposata con Francesco Lollobrigida, impegnata in attività politiche ma non in prima persona. È una precaria della Regione Lazio all’interno degli staff dei partiti.

Carriera politica e programma

Giorgia Meloni insegue valori di destra, nazional-conservatori, nazionalisti, reazionari e cristiani. E’ stata il ministro della gioventù più giovane della storia con al governo Silvio Berlusconi. Entra in Parlamento nel 2006, a 29 anni, come deputata, e nominata vicepresidente dell’aula di Montecitorio. Nel 2016 si è candidata a sindaco di Roma, ottenendo il 20,64% dei voti, ma Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle ottiene oltre il 35% e Roberto Giachetti del Pd il 24%, quindi Meloni non supera il primo turno. Alle elezioni politiche del 2018 Fratelli d’Italia si presenta, come oggi, con una coalizione di centro-destra, ottenendo il 4% dei voti, dietro a Lega e Forza Italia.