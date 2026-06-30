Lite per la pulizia del cortile finisce nel sangue a Cesa: 32enne arrestato per aver ferito due condomini

Una banale discussione tra vicini di casa sulla pulizia del cortile condominiale si è trasformata in una violenta aggressione a Cesa, in provincia di Caserta. Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di lesioni personali aggravate dopo aver ferito due condomini al culmine di una lite. L’episodio si è verificato nella serata di lunedì 29 giugno all’interno di uno stabile del centro cittadino, dove è stato necessario l’intervento dei militari dell’Arma per riportare la situazione alla calma.

La lite degenera: due condomini feriti

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il diverbio sarebbe nato per motivi legati alla pulizia degli spazi comuni del condominio. La discussione, inizialmente verbale, sarebbe però degenerata rapidamente. Nel corso dell’alterco, il 32enne avrebbe impugnato un oggetto appuntito, colpendo due condomini presenti e provocando loro diverse ferite.

L’intervento dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Cesa, impegnati in un servizio di controllo del territorio, dopo una segnalazione che riferiva di una violenta lite in corso. I militari hanno messo in sicurezza l’area, raccolto le testimonianze dei presenti e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e individuare l’arma utilizzata. Al termine delle verifiche, il 32enne è stato arrestato in flagranza di reato.

Le condizioni dei feriti

I due condomini sono stati affidati alle cure del personale sanitario. Uno dei feriti ha riportato una lesione alla parte posteriore della coscia, giudicata guaribile in sette giorni. Più serie, invece, le condizioni della seconda vittima, che ha riportato diverse ferite da punta agli arti inferiori e alla regione glutea, con una prognosi di venti giorni.

Arresti domiciliari per il 32enne

Conclusi gli adempimenti di rito, il 32enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, dove resterà a disposizione della magistratura mentre proseguono le indagini per chiarire ogni aspetto della vicenda.