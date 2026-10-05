Caivano, Salvatore Calignano assunto il giorno prima dell’incidente mortale: i dubbi della famiglia

Era stato assunto regolarmente il primo ottobre, appena un giorno prima dell’incidente sul lavoro che gli è poi costato la vita. È questo uno degli elementi emersi dagli accertamenti sulla morte di Salvatore Calignano, 61 anni, rimasto gravemente ferito mentre lavorava sul tetto di un capannone a Caivano.

La circostanza dell’assunzione è ora al centro dell’attenzione degli investigatori e della famiglia della vittima. «È una circostanza quantomeno strana», ha dichiarato Francesco Petruzzi, legale della moglie dell’uomo. «Saranno i carabinieri, ai quali sono state affidate le indagini, a fare chiarezza. Noi, al momento, nutriamo seri dubbi su questa assunzione».

Operaio Salvatore Calignano morto in circostanze sospette

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Giugliano in Campania e coordinate dalla Procura di Napoli Nord, che sta cercando di ricostruire non soltanto la dinamica dell’incidente, ma anche la posizione lavorativa di Calignano e le circostanze nelle quali stava operando.

Secondo quanto riferito dalla moglie Carmela, il 61enne l’aveva contattata spiegandole di trovarsi a Caivano per la posa di una guaina isolante sul tetto di un capannone. La sua auto è stata successivamente trovata nella zona indicata. Calignano era stato soccorso nel pomeriggio di venerdì 2 ottobre in via Fossa del Lupo, una strada secondaria rispetto al capannone. I sanitari del 118 lo avevano trovato ferito e privo di sensi. Prima di perdere conoscenza avrebbe riferito di essere caduto da una scala.

Le indagini

Resta da chiarire anche chi abbia effettuato la chiamata ai soccorsi. Al loro arrivo, infatti, i sanitari avrebbero trovato l’uomo da solo. Per questo motivo gli investigatori hanno sequestrato il telefono cellulare della vittima, nel tentativo di ricostruire le comunicazioni avvenute nelle ore precedenti e successive all’incidente. La Procura sta inoltre verificando se il luogo in cui Calignano è stato trovato coincida con quello effettivo della caduta. Per accertare con precisione le cause del decesso è stata disposta l’autopsia.

La famiglia chiede ora che venga fatta piena luce sia sulla dinamica dell’incidente sia sulla posizione lavorativa del 61enne. «Se è vero che me l’hanno abbandonato per strada voglio giustizia per mio marito, non meritava di essere trattato così», ha dichiarato la moglie.