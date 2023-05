Grande attesa per la finale di C’era Una Volta, l’unico format tv dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile in cui partecipano le scuole dell’area Nord di Napoli.

C’era una volta, oggi alle 17.30 la finale del format dedicato al favolista Basile

Un progetto educativo e formativo incentrato sul gioco e sulla riscoperta delle origini del territorio grazie a colui che ha elevato la fiaba a genere letterario.

Ad andare in finale sono le scuole “Ada Negri” e “Giancarlo Siani” entrambe di Villaricca. I ragazzi sono arrivati allo step finale nel corso delle varie sfide a suon di fiabe. Alle ore 17.30 partirà l’ultima competizione che decreterà l’istituto campione che si aggiudicherà mille euro da spendere in libri per arricchire la biblioteca scolastica.

Un appuntamento ricco e speciale in diretta da piazzetta Basile al Parco Commerciale Grande Sud in cui interverranno ospiti, esponenti della cultura e autorità. Come ogni anno sarà dato un riconoscimento alla creatività intitolato a Valeria Piccolo, ma anche il format stesso riceverà un improntante premio da parte del Senato della Repubblica. Non solo la fase finale di un progetto seguito con attenzione dalle scuole medie del territorio da oltre vent’anni, ma anche una festa della cultura.