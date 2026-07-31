Centenario del Napoli, ordinanza del sindaco: stop a vetro, lattine e spray al peperoncino in piazza del Plebiscito

In vista dei festeggiamenti per il centenario della Società Sportiva Calcio Napoli, in programma domani, sabato 1 agosto, in piazza del Plebiscito, il sindaco Manfredi ha firmato un’ordinanza per garantire il regolare svolgimento dell’evento e agevolare i servizi di ordine e sicurezza pubblica, come richiesto dalla Questura.

Il provvedimento è stato adottato in considerazione del prevedibile notevole afflusso di persone atteso nell’area della manifestazione e nei locali pubblici circostanti. Dalle ore 16 di domani e fino a cessate esigenze, sarà vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine o qualsiasi altro materiale rigido all’interno di piazza del Plebiscito e nelle aree limitrofe. Le bevande potranno essere vendute esclusivamente in bicchieri di plastica leggera o di carta.

L’ordinanza introduce inoltre, nello stesso arco temporale e nelle medesime zone, il divieto di vendita e di possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti “oleoresin capsicum”, comunemente noti come spray al peperoncino.