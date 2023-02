“C’è posta per te” fa tappa a Giugliano. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 febbraio, troupe e cameramen, staff e tecnici sono arrivati in città per accompagnare il celebre postino nella rituale consegna della busta.

Giugliano, arriva il postino di “C’è posta per te”: busta consegnata in città

La convocazione sarebbe arrivata per una cittadina giuglianese. Uno dei postini della nota trasmissione condotta da Maria De Filippi si è aggirato tra le strade del centro con la sua bici ed è stato avvisato nei pressi del comune dove avrebbe effettuato la consegnata. Segreta, ovviamente, l’abitazione del destinatario.

I giornalisti di Mediaset hanno effettuato le loro riprese in Piazza Matteotti, in piazza Municipio e Piazza Gramsci. Insomma, grande attesa per la puntata che andrà in onda nelle prossime settimane. Qualcuno ha approfittato anche per scattarsi un “selfie” col postino in bicicletta di Maria. L’ultima apparizione del noto postino nell’area nord fu nel 2020 a Villaricca. In quella circostanza il portalettere Marcello consegno la busta ad un giovane residente nel centro storico.