Torna C’è posta per te su Canale 5, il programma di successo di Maria De Filippi. Ieri, 8 gennaio, è andato in onda la storia di Giovanni e Alessia, due giovani sposi della provincia di Napoli in via di separazione per un tradimento da parte di lui.

Alessia ha infatti scoperto che Giovanni ha avuto una relazione extra coniugale con una cugina della quale non viene rivelata l’identità. Giovanni ha chiesto aiuto alla redazione di “C’è posta per Te” per chiedere scusa e tornare insieme a sua moglie.

C’è posta per te, Giovanni tradisce Alessia con sua cugina: lei non lo perdona e su Facebook scrive “vedova”

Nel corso della trasmissione il marito fedifrago, in lacrime, tenta il tutto e per tutto pur di essere perdonato da Alessia. Aperta la busta, il marito chiede scusa ed esprimendo l’amore che sostiene di provare per la moglie: “Sono qui per chiederti perdono per tutto il male che ti ho fatto. Sono pentito, non c’è mai stato un sentimento nei confronti dell’altra persona. Ho distrutto il nostro matrimonio, tu non hai colpe. Mi uccide dentro, non averti fatto sentire amata come dovevi. Ti amo, ti ho sempre amato e ti amerò per sempre”.

Accanto ad Alessia, dall’altra parte della busta, c’è il padre. Nonostante la commozione, la donna non riesce ad andare oltre: “Quando ho capito che c’era qualcuna, gli ho detto che non volevo sapere chi fosse. Gli ho detto: “Chiudi e rendimi felice”. Dirgli che mi fa schifo, è una piccolezza rispetto a come sono stata”.

Nonostante il dolore, Alessia tenta di sdrammatizzare: “Perché sei andato a letto con lei? Ce l’ha d’oro? Almeno fallo con una migliore di me, se la trovi. Non era migliore di me neanche caratterialmente”, spiega a Maria De Filippi. “Lo sanno tutti che non è Santa Maria Goretti”, dice a Giovanni.”La conoscevi bene, è tua cugina”, aggiunge Alessia, che così rivela il grado di parentela. Poi aggiunge: “La vogliono uccidere. Se tu avessi davvero amato me, poteva venire anche Belén”.

l comportamento della ragazza ha fatto grande breccia nel pubblico di Canale 5: fiumi di complimenti per lei, infatti, sui social. E proprio sul profilo Facebook di Alessia è apparso “Vedova”, come status sentimentale. Un messaggio forte che chiarisce che, ormai, per Giovanni non sembra esserci alcuna speranza di un ritorno.