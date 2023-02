Andrà in onda domani sera, 4 febbraio, la quinta puntata di C’è Posta per Te, lo storico programma condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Ancora una volta vedremo sul piccolo schermo vicende familiari, storie di genitori che non hanno più rapporti con i figli, tradimenti e amori finiti.

C’è posta per te, anticipazioni e super ospiti della puntata 4 febbraio

Grandi ospiti e tante sorprese. Per la puntata di domani, la padrona di casa ha scelto di ospitare la campionessa olimpica del nuoto azzurro Federica Pellegrini, che per la prima volta arriva in studio insieme al marito Matteo Giunta, 39 anni, preparatore atletico originario di Pesaro. Ad agosto i due si sono sposati, giurandosi amore eterno.

L’altro ospite della puntata di C’è Posta per te è il trio di fama internazionale Il Volo, composto dagli inimitabili Piero Barone, 29 anni, Ignazio Boschetto, 28 anni, e Gianluca Ginoble, 27 anni. A consegnare l’invito a partecipare al programma sono i postini Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Giovanni Vescovo e Andrea Offredi.

C’è posta per te” si conferma la trasmissione protagonista del sabato sera. La quarta puntata del people show di Maria De Filippi ha segnato una share del 29.79% pari a 4 milioni 809mila telespettatori e si è aggiudicato il miglior risultato della prima e seconda serata. Tra gli ospiti della puntata la stella di Hollywood Charlize Theron e il cantante Irama.