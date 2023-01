È l’ultimo arrivato in casa C’è Posta per Te. Giovanni Vescovo, 30 anni, di Treviso, è il nuovo postino del programma di Maria De Filippi: la nuova avventura è iniziata dopo la sua partecipazione al dating-show di Canale 5, Uomini e Donne.

C’è Posta Per Te, il postino confessa: “Succede di tutto quando consegno inviti”

A Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato la sua esperienza di postino a Canale 5: “Non so di preciso perché mi hanno scelto, ma credo per i miei modi di fare: cerco sempre di essere gentile ed educato”, ha detto. È entrato in squadra da poco, ma si sente già perfettamente calato nel ruolo. “Mi piace viaggiare e stare a contatti con le persone, in questo senso C’è posta per te è perfetto – ha aggiunto Vescovo -. Per me non è un posto in tv, ma un mestiere a parte. Non sono solo un postino, io mi sento proprio un postino!”.

Il 30enne ha rivelato anche che cosa succede quando consegna gli inviti ai destinatari della busta e le loro reazioni. “Tra incontri con persone timidissime e altre che hanno fatto resistenza, me ne sono già successe di tutti i colori”, ha ammesso. Se suona il citofono e il destinatario non risponde? “Mi armo di pazienza e aspetto. Poi citofono di nuovo e poi ancora, senza diventare troppo invadente”, ha precisato. “Il mio compito è quello di consegnare un invito, non c’è alcun obbligo di raggiungere la trasmissione se la persona non se la sente”, ha aggiunto.