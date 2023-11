Finito il balletto del toto-allenatori del Napoli. Aurelio De Laurentiis con un tweet ha messo fine a ogni dubbio: “Bentornato Walter”.

C’è la conferma ufficiale: Walter Mazzarri torna sulla panchina del Napoli

Di fatto l’esonero ufficiale di Rudi Garcia non c’è stato: nessuna comunicazione, nessun post sui social. L’allenatore francese è stato completamente liquidato senza badare alla forma. Al suo posto, sulla panchina degli azzurri, torna a sedere Walter Mazzarri, l’uomo che riportò il Napoli in Champion’s League dopo l’inferno di serie C e serie B.

Per il tecnico toscano un contratto di sette mesi. Toccherà a lui traghettare la squadra azzurra fino a giugno 2024, con l’obiettivo principale di riportare Napoli nel solco della lotta scudetto e nella conquista di un posto sicuro in Champion’s. Poi, Mazzarri dovrebbe farsi da parte in vista di un nuovo progetto targato De Laurentiis che ha il nome di un sogno proibito: Antonio Conte.