Catherine Elise Blanchett è un’attrice australiana con cittadinanza statunitense. Scopriamo alcune curiosità su di lei: età, marito, figli, Don’t Look Up.

Cate Blanchett: età

L’attrice è nata il 14 maggio 1969, a Melbourne. Ha dunque 52 anni ed è del segno del Toro. Ha origini francesi per parte di suo padre, Robert DeWitt Blanchett; sua madre, June Gamble, è di origine inglese. Orfana di padre da quando aveva 10 anni, è la seconda dei tre figli dei suoi genitori, avendo un fratello maggiore e una sorella minore.

Marito e figli

Dal 1997 è sposata con Andrew Upton, drammaturgo, regista e sceneggiatore australiano. I due si sono incontrati sul set di un programma televisivo. L’attrice e il marito hanno quattro figli, Dashiell John, Roman Robert, Ignatius Martin e Edith Vivian Patricia.

Carriera

Cate Blanchett ha ottenuto una serie di successi incredibili, che l’hanno portata al grande credito globale e a ottenere riconoscimenti di ottimo spessore. Di sicuro, non si può non sottolineare il suo ruolo in Elizabeth, in cui interpreta un’Elisabetta d’Inghilterra perfettamente resa, ponendola all’attenzione della critica internazionale. E ancora, il suo ruolo di Galadriel nella trilogia de Il Signore degli Anelli e nello spin-off Lo Hobbit hanno rappresentato motivi di grande successo.

Cate Blanchett è tra le pochissime attrici ad aver vinto sia un Oscar come miglior attrice protagonista (Blue Jasmine), sia come miglior attrice non protagonista (The Aviator), ottenendo nomination anche per Diario di uno scandalo (2006), Elizabeth: The Golden Age (2007), Io non sono qui (2007) e Carol (2015).

Don’t look up

Cate Blanchett è nel cast di Don’t Look Up, diretto da Adam Mckay. Oltre a lei, ci sono anche: