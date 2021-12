A volte le stelle finiscono per scontrarsi – Don’t Look Up è disponibile da oggi, 24 dicembre 2021, sulla piattaforma Netflix a partire dalle ore 9.

Il film diretto dal regista Premio Oscar Adam McKay (La grande scommessa, Vice L’uomo nell’ombra) è composto da un cast d’eccezione, nel quale troviamo Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, CateBlanchett, Meryl Streep e Timothée Chalamet.

Trama di Don’t Look Up

La studentessa di astronomia Kate Dibiasky scopre l’esistenza di una cometa non ancora identificata.

Il suo professore, Randall Mindy, calcola che la traiettoria dell’asteroide coinvolge la Terra e che un impatto avverrà in circa sei mesi.

I due, insieme all’amico e studioso Teddy Oglethorpe, si recano subito alla Casa Bianca ma la presidente degli Stati Uniti Janie Orlean non sembra propensa a occuparsene.

Fallisce anche il tentativo di informare il popolo attraverso un programma televisivo: Kate diventa anzi lo zimbello del web a causa del colorito linguaggio con cui si esprime. Qualcosa cambia quando Janie resta coinvolta in uno scandalo a luci rosse e per deviare l’attenzione da ciò decide di occuparsi del pericolo annunciato dai tre astronomi.

La notizia viene finalmente diffusa dagli organi ufficiali e viene organizzato il lancio di un’astronave che possa colpire e deviare la cometa, salvando il pianeta. L’operazione viene però annullata in corso d’opera quando l’imprenditore tecnologico e finanziatore del Presidente Peter Isherwell scopre che l’asteroide è composto da moltissimi materiali preziosi. Si organizza quindi un piano per poter sfruttare commercialmente il meteorite, per farlo l’unica soluzione è frantumarlo in modo da ridurne le dimensioni e recuperare i frammenti dopo il loro inabissamento nell’oceano.

Kate e Teddy abbandonano fin da subito l’operazione, seguiti da Randall dopo un periodo di passiva sottomissione al presidente americano e a una giornalista televisiva con cui tradisce la moglie. Il mondo si divide ormai tra chi esige la distruzione totale della cometa, chi urla all’allarmismo ingiustificato e chi addirittura nega che una cometa esista davvero. Il folle piano della Casa Bianca fa infine cilecca, così Janie, Peter e altri ricchissimi americani fuggono nello spazio tramite un’astronave. Randall e Kate passano gli ultimi istanti con serenità, insieme alla famiglia di lui, a un ragazzo innamorato di lei e Teddy. L’asteroide colpisce infine il pianeta.

Ventiduemila anni dopo, il razzo presidenziale atterra di nuovo sulla Terra, ridotta a un’immensa foresta incontaminata. I suoi passeggeri si destano dal sonno criogenico e danno un’occhiata all’ambiente circostante per poi essere attaccati e probabilmente sbranati da alcuni bizzarri animali simili a struzzi.

Il cast

L’incredibile cast di Don’t Look Up è composto da:

Leonardo DiCaprio

Jennifer Lawrence

Chris Evans

Rob Morgan

Meryl Streep

Cate Blanchett

Jonah Hill

Himesh Patel

Timothée Chalamet

Ariana Grande

Kid Cudi

Matthew Perry

Tomer Sisley

Storia vera

Don’t Look Up si inserisce nella categoria “Dark Commedy”. L’intento del regista è quello di trattare in maniera neppure troppo velata del cambiamento climatico. Un tema, secondo il regista, ancora più urgente da affrontare dopo la pandemia.