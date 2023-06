Sono aperti i casting a Napoli per scegliere la protagonista femminile di un nuovo film prodotto da Palomar. Il film, diretto da Claudio Giovannesi, sarà girato tra l’estate e l’autunno di quest’anno proprio nel capoluogo campano.

Casting aperti per nuovo film a Napoli

I casting per selezionare l’attrice protagonista del nuovo film prodotto da Palomar avranno luogo nei seguenti giorni e orari:

lunedì 12 giugno 2023 dalle ore 12.00 alle ore 18.00;

dalle ore 12.00 alle ore 18.00; martedì 13 giugno 2023 dalle ore 10.00 alle ore 15.00.

La sede delle audizioni è il Teatro Tram, sito in via Port’Alba, 30 a Napoli. La città partenopea è anche il set del film, che sarà girato tra l’estate e l’autunno 2023 e sarà diretto da Claudio Giovannesi, già regista di lungometraggi quali “Fiore” e “La paranza dei bambini”, tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano e vincitore dell’Orso d’argento per la Migliore Sceneggiatura al Festival di Berlino 2019.

La figura ricercata

I provini sono aperti esclusivamente ad attrici campane di compagnie, teatri, laboratori di Napoli e della regione. Le candidate dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti essenziali:

età anagrafica compresa tra i 25 e i 35 anni;

dialetto campano nativo (anche su improvvisazione libera);

buona conoscenza dell’inglese compreso e parlato (anche su improvvisazione libera).

Come partecipare ai casting

Le attrici interessate a candidarsi per il ruolo femminile principale nel film di Giovannesi sono invitate a presentarsi direttamente ai casting in programma a Napoli, in una delle due giornate indicate a inizio pagina. Alle candidate che parteciperanno alle audizioni è consigliato un look acqua e sapone.

Si segnala, infine, di non presentarsi:

per altri ruoli;

se si è state candidate già da agenzie di spettacolo.

Per informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: [email protected].

Per tutte le altre offerte di lavoro e casting visita la nostra pagina.