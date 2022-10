Di Commercio, Turismo e Servizi si è discusso tra Gianluca Morrone, imprenditore Ho.Re.Ca.; Angela Di Maio, imprenditrice balneare; Giuseppe Ammaliato, imprenditore immobiliare; Gennaro Taglialatela, imprenditore immobiliare; Salvatore Trinchillo, imprenditore balneare e componente del direttivo provinciale di Confcommercio e Fulvio Giugliano, professionista in consulenza direzionale; per dar seguito al progetto di Confcommercio Campania: capillarità e vicinanza alle specificità territoriali!

Una prima sinergia tra alcuni imprenditori del territorio darà vita alla “Delegazione Confcommercio Castelvolturno”, questo è quanto dichiarato da Salvatore Trinchillo( Commissario pro tempore di Confcommercio Castelvolturno) nel corso dell’incontro tenutosi ieri in cui, con visione di intenti e prospettiva per una realtà, come quella di Castelvolturno, dalle potenzialità ancora inespresse è emersa l’esigenza di una forte lobby locale per il rilancio e la rinascita di uno dei “Comuni Simbolo” del Litorale Domitio.

Con questa convinzione e mission e’ stato individuato il coordinatore della delegazione, il dott. Fulvio Giugliano, che auspica in una pronta risposta del tessuto imprenditoriale e dei tanti professionisti del territorio che credono nei valori di rappresentanza dell’associazionismo di categoria come interlocutore prioritario delle istituzioni locali, regionali e nazionali.

COMUNICATO STAMPA