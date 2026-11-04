Torna al cimitero dopo un anno e sul loculo che aveva acquistato trova una lapide con il nome di un’altra donna. È quanto ha denunciato ai carabinieri una 43enne di Castellammare di Stabia, che si è presentata nella caserma della stazione locale per chiedere di fare luce sull’accaduto.

Castellammare, torna al cimitero dopo un anno e trova il suo loculo occupato

Secondo il suo racconto, il loculo acquistato regolarmente anni prima risultava occupato da un’altra salma. Sulla lapide di marmo erano riportati i dati di una donna nata nel 1938 e morta il 4 dicembre 2025. La 43enne ha riferito di non recarsi al cimitero da un anno esatto. Dopo la scoperta si è rivolta ai militari, ai quali spetterà ricostruire come sia avvenuta la tumulazione e verificare la documentazione relativa al loculo.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. I carabinieri hanno già acquisito alcuni documenti dell’archivio cimiteriale: gli accertamenti dovranno chiarire i passaggi amministrativi e le eventuali responsabilità.