È in corso dalle prime luci dell’alba un’operazione della Polizia di Stato nei confronti di presunti esponenti di tre sodalizi camorristici attivi nel quartiere Pianura, nella zona occidentale di Napoli.

Camorra a Pianura, blitz contro tre clan: misure cautelari per 28 persone

Gli agenti della Squadra Mobile, con il supporto del Commissariato Pianura e sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, stanno eseguendo un provvedimento cautelare nei confronti di 28 persone.

I destinatari sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, estorsione, traffico e spaccio di stupefacenti, detenzione e porto abusivi di armi da fuoco e vendita abusiva di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso. I dettagli dell’indagine saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata dal procuratore della Repubblica di Napoli alle ore 10 negli uffici della Procura.