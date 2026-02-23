Castellammare di Stabia. Attimi di tensione nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, in via De Turris, dove sono stati segnalati colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, allertati da alcune chiamate che riferivano di spari uditi nella zona.

Castellammare, spari in pieno giorno: sequestrato bossolo

I militari, giunti immediatamente sul luogo della segnalazione, hanno effettuato un sopralluogo rinvenendo e sequestrando un bossolo. Al momento non si registrano feriti. Restano ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e verificare la presenza di telecamere di videosorveglianza utili alle indagini.