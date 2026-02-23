Logoteleclubitalia

Castellammare, spari in pieno giorno: sequestrato bossolo

Castellammare di Stabia. Attimi di tensione nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, in via De Turris, dove sono stati segnalati colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, allertati da alcune chiamate che riferivano di spari uditi nella zona.

Castellammare, spari in pieno giorno: sequestrato bossolo

I militari, giunti immediatamente sul luogo della segnalazione, hanno effettuato un sopralluogo rinvenendo e sequestrando un bossolo. Al momento non si registrano feriti. Restano ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e verificare la presenza di telecamere di videosorveglianza utili alle indagini.

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto