Momenti di tensione nella mattinata di ieri in via Roma, a Castellammare, all’angolo con via del Carmine, dove un 41enne originario della Costa d’Avorio, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Castellammare, si ribella al controllo della Polizia e aggredisce gli agenti: arrestato

Secondo quanto ricostruito, gli agenti del Commissariato stabiese stavano effettuando un controllo sul territorio quando hanno fermato l’uomo, che sin da subito si è mostrato insofferente alle verifiche. Nel giro di pochi istanti la situazione è degenerata: il soggetto ha iniziato a rivolgere frasi offensive e minacciose nei confronti dei poliziotti, passando poi all’aggressione fisica.

Con non poca difficoltà gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Durante la perquisizione hanno rinvenuto un coltello e una pistola replica priva del tappo rosso, potenzialmente scambiabile per un’arma autentica. L’uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.