Colto in flagrante mentre tentava di fuggire con una busta piena di prodotti rubati. È quanto accaduto sabatao sera a Castellammare di Stabia, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 45enne stabiese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici di furto aggravato.

Castellammare, ruba 22 confezioni di detersivo al supermercato: arrestato 45enne

Gli agenti del Commissariato stabiese, allertati dalla Sala Operativa per l’attivazione di un allarme in via Napoli, sono intervenuti rapidamente e hanno sorpreso l’uomo mentre cercava di lasciare il un supermercato con il bottino. Alla vista dei poliziotti, il 45enne ha tentato di scappare, abbandonando la busta che portava con sé.

All’interno sono stati rinvenuti 12 detergenti per legno e 10 detersivi per lavastoviglie, appena sottratti dal deposito del punto vendita. L’uomo è stato bloccato e tratto in arresto, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.