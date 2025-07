Momenti di tensione e violenza nella notte all’ospedale San Leonardo di Castellammare, dove un uomo ha dato in escandescenze devastando il pronto soccorso e aggredendo tre guardie giurate. Protagonista dell’episodio è Pasquale Visciano, 49enne di Torre del Greco, già noto alle forze dell’ordine.

Castellammare, follia al pronto soccorso: rompe il vetro del triage e aggredisce le guardie giurate

L’uomo, infuriato per l’attesa riservata alla moglie – classificata con codice bianco – ha sfondato la parete divisoria in vetro del triage e ha poi colpito le guardie giurate intervenute per calmarlo. La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri della locale compagnia.

I militari hanno bloccato l’uomo e lo hanno tratto in arresto. Visciano è stato trasferito in carcere con l’accusa di lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Le guardie ferite hanno riportato contusioni e traumi, ma non sono in gravi condizioni.