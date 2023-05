E’ stato aperto un fascicolo di inchiesta sulla morte di Elena Martullo, 69enne di Castel Volturno deceduta al pronto soccorso della Clinica Pineta Grande. La Procura di Santa Maria Capua Vetere vuole fare luce su eventuali responsabilità.

Castel Volturno, arriva al pronto soccorso e muore: aperta inchiesta

La vicenda risale a martedì 16 maggio. Elena sta male. Viene trasportata al pronto soccorso dai familiari ma poco dopo muore. I parenti sporgono denuncia e la Procura sammaritana decide di procedere all’esame autoptico sulla salma della 69enne.

L’ipotesi su cui lavorano gli inquirenti è che medici e infermieri non abbiano fatto abbastanza per salvare la vita della Martullo e non siano stati tempestivi nel prestare le cure necessarie a scongiurare il decesso. Il corpo della donna, intanto, è stato restituito ai familiari per i funerali, che si terranno domani pomeriggio nella Chiesa SS Annunziata di Castel Volturno.