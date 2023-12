Lo picchiano selvaggiamente con una sbarra metallica e poi gli ustionano la faccia con una bomboletta spray usata come lanciafiamme. Nel pomeriggio del 12 dicembre 2023, a Castel Volturno, gli uomini della Polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Napoli Nord nei confronti di un cittadino brasiliano, J.G.S., di 27 anni, e di un cittadino italiano, S. L., di 40 anni.

Castel Volturno, pestato e ustionato con una “bomboletta-lanciafiamme” per 350 euro

I due sono sono accusati di aver commesso una rapina nella tarda serata del 22 novembre tra Castel Volturno e Marina di Varcaturo, in via Arco Felice. Dalle indagini è emerso che hanno preso di mira un uomo in bicicletta: prima lo hanno costretto a fermarsi contro la sua volontà, poi lo hanno pestato con una mazza e gli hanno ustionato la faccia con una bomboletta usata come un lanciafiamme grazie a un accendino.

La vittima è stata derubata della somma di 350 euro contenute in un borsello. Grazie all’immediata denuncia sporta al commissariato locale, gli agenti hanno subito tratto in arresto, in flagranza di reato, uno dei due rapinatori, S.L., sorpreso ancora alla guida dell’auto utilizzata per la rapina, mentre l’altro complice, temporaneamente in fuga, è stato identificato dopo alcuni giorni.