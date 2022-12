Dramma a Castel Volturno, dove un ciclista è stato travolto da un’auto e poi decapitato nell’urto con il guardrail. L’incidente si è consumato sulla stradale statale Domiziana, prima dello vincolo per Ischitella.

Incidente a Castel Volturno, ciclista rimane decapitato dal guardrail

La dinamica è ancora da chiarire. Da una prima ricostruzione, il conducente di una Fiat Tipo ha travolto in pieno un uomo che era in sella alla sua bici, forse a seguito di una manovra o un movimento improvviso della vittima. L’automobilista si è fermato e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Tuttavia la scena che si è presentata sotto gli occhi del 118 è stata raccapricciante: il corpo del ciclista è rimasto smembrato e la testa staccata dal resto del corpo dopo l’impatto con il guardrail.

A fare luce sulla tragedia e sulle eventuali responsabilità i poliziotti del Commissariato di Castel Volturno e della Stradale. Il traffico sulla superstrada che collega la Strada Statale 7Bis e Domiziana è andato in tilt, anche per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine. La vittima, che da una prima ispezione cadaverica risulterebbe essere un migrante, non è stata ancora identificata.