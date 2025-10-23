Castel Volturno, imprenditore napoletano sorpreso a smaltire rifiuti sul ciglio della Domiziana: denunciato

Imprenditore sorpreso a sversare rifiuti presso lo svincolo della SS7 Quater Domiziana a Castel Volturno. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale lo hanno fermato mentre era intento a prelevare dal cassone del proprio autocarro dei sacconi in plastica contenenti rifiuti e ad abbandonarli oltre il guard rail in prossimità del ciglio stradale di proprietà demaniale.

Castel Volturno, imprenditore napoletano sorpreso a smaltire rifiuti sul ciglio della strada: denunciato

Immediatamente, la pattuglia intervenuta ha proceduto all’identificazione dell’uomo disponendo il recupero immediato dei rifiuti abbandonati che sono risultati essere speciali non pericolosi quali tapparelle in legno dismesse e sfalci e potature vegetali. L’autocarro è risultato di proprietà di una ditta del napoletano e condotto direttamente dal suo titolare.

L’autocarro non è risultato iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Pertanto, i militari hanno proceduto al sequestro d’iniziativa del veicolo e dei rifiuti contenuti nel cassone ritenuta integrata l’ipotesi di illecita gestione e abbandono di rifiuti speciali non pericolosi commessa da titolare d’impresa, per i quali reati è stato deferito in stato di libertà.

Non è stato possibile procedere all’arresto in flagranza di reato del soggetto in quanto non risultato gravato da altri precedenti di polizia. Al soggetto è stata altresì ritirata la patente di guida per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione da tre mesi a nove mesi a cura della Prefettura di Caserta.