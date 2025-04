Fermata furgone sospetto da Polizia ed Esercito a Castel Volturno, nella zona di Bagnara. Scoperti a bordo del veicolo scooter rubati.

Castel Volturno, fermato furgone carico di scooter rubati: conducente scappa a piedi

Il mezzo, che si aggirava tra le strade secondarie del territorio, ha attirato l’attenzione delle pattuglie impegnate nei controlli del territorio, spesso scenario di traffici illeciti. Non appena gli agenti hanno intimato l’alt, il conducente ha abbandonato il veicolo sul ciglio della strada ed è fuggito a piedi, cercando di far perdere le proprie tracce nella vegetazione della zona. Nonostante le ricerche immediate, al momento il fuggitivo non è stato rintracciato.

All’interno del furgone, nascosti sotto un ammasso disordinato di indumenti usati, generi alimentari e rifiuti, gli investigatori hanno fatto una scoperta sconcertante: cinque motocicli di grossa cilindrata, smontati in più parti. I veicoli, presumibilmente oggetto di furto, erano stati accuratamente sistemati per non destare sospetti e per facilitare un possibile trasporto verso altre destinazioni.

Gli inquirenti stanno ora lavorando per risalire alla provenienza delle moto, confrontando i numeri di telaio con le denunce di furto registrate nei giorni scorsi. Non si esclude che il furgone fosse diretto verso una zona di stoccaggio o addirittura verso un mercato nero di pezzi di ricambio. L’episodio conferma l’importanza dei controlli capillari sul territorio e della sinergia tra le diverse forze di sicurezza, in particolare in aree complesse come quella di Castel Volturno, spesso al centro di traffici illeciti e attività criminali.