Ruba un telefonino con la tecnica del “cavallo di ritorno”. E’ quanto documentato dai carabinieri che hanno arrestato un liberiano di 45 anni per i reati di estorsione, ricettazione e false dichiarazioni sulla propria identità.

Castel Volturno, ruba telefonino con la tecnica del “cavallo di ritorno”

I militari dell’Arma hanno ammanettato l’uomo in via Domitiana, nei pressi dell’incrocio con via Poerio. L’indagine è scattato dopo la denuncia presentata dalla vittima del furto di cellulare. Il ladro aveva poi contattato il denunciante chiedendogli soldi per la restituzione del telefonino. Con la complicità dei carabinieri, il derubato ha fissato un appuntamento con il malvivente ma all’incontro c’erano anche i carabinieri della compagnia di Mondragone.

Le forze dell’ordine hanno così bloccato il liberiano proprio mentre stava consegnando lo smartphone in cambio di 70,00 euro. L’arrestato è stato altresì deferito poiché all’atto dell’identificazione ha dolosamente fornito false dichiarazioni sulla propria identità. L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.