Il corpo di un uomo è affiorato alla foce del fiume Volturno, a Castel Volturno, nel pomeriggio di oggi, 30 giugno. A darne notizia è Il Mattino.

Castel Volturno, cadavere affiora alla foce del fiume

La segnalazione è stata fatta al 1530 da alcuni pescatori e subito dopo è stata la motovedetta di Pozzuoli a recuperare il cadavere. La vittima, non ancora identificata, sarebbe un immigrato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gli accertamenti del caso e il magistrato di turno della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Indagini in corso per fare chiarezza sull’episodio.