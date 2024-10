Arriva in ritardo a scuola e gli viene negato l’accesso a scuola. Lui reagisce con violenza e sferra un pugno alla dirigente scolastica. È il drammatico episodio che si è verificato presso l’Istituto Statale Superiore Vincenzo Corrado di Castel Volturno.

Castel Volturno, arriva in ritardo a scuola: gli negano l’accesso. Studente prende a pugni la preside

Così come anticipa Caserta News, l’aggressione è avvenuta presso il plesso di via Mazzini. Lo studente si è presentato oltre l’orario consentito per l’ingresso e gli è stato comunicato che non poteva più entrare in classe. Al diniego della dirigente scolastica, Nicoletta Fabozzi, ha alzato le mani. Prima ha ingiuriato la donna, poi l’ha spintonata e infine le ha sferrato un pugno in pieno volto, ferendola.

Le urla di dolore della malcapitata hanno richiamato l’attenzione del personale scolastico. La preside è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata nel presidio ospedaliero di Pineta Grande. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm del reparto territoriale mondragonese che hanno calmato il minorenne con non poca fatica. La dirigente dopo le dimissioni dalla clinica sporgerà denuncia contro il ragazzino per il pugno sferrato alla dirigente. Allertati anche i servizi sociali castellani.