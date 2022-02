Castel Volturno, 35enne trovato senza vita nel giardino di una villetta

Il corpo senza vita di un uomo di 35 anni è stato ritrovato ieri mattina nel giardino di una villetta a Castel Volturno, nella zona di Villaggio Coppola.

A dare notizia è Edizione Caserta. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 10. Quando i soccorritori sono giunti sul posto. Purtroppo per l’uomo – di origine africana ma residente in provincia di Chieti – non c’è stato più niente da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 35enne.

Sul posto sono poi giunti i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone che hanno effettuato i rilievi del caso. Tra le ipotesi c’è quella del malore fatale.

A poche ore di distanza dalla tragedia avvenuta a Castel Volturno, sempre in provincia di Caserta, a Caiazzo, una donna è morta dopo essersi sentita male. La signora, Lucia Marfè, 59 anni, stava andando a fare la spesa nel suo supermercato di fiducia, quando ha accusato un malore improvviso. Subito alcuni cittadini che si trovavano in strada l’hanno soccorsa e allertato i sanitari del 118. Niente da fare per la signora, i paramedici hanno cercato in tutti i modi di strapparla alla morte. Ma per la 59enne era già troppo tardi. Sotto choc la comunità di Caiazzo: la vittima era molto nota in città, suo marito è titolare di un negozio di detersivi e articoli per la casa. Lascia il coniuge e una figlia.