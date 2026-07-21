Notte di sangue a Casoria: due accoltellamenti in pochi minuti, un 37enne è in prognosi riservata

Notte di violenza a Casoria, dove due uomini sono rimasti feriti in due distinti episodi avvenuti intorno alle 00.30. Un 18enne è stato aggredito nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria, mentre un 37enne è stato accoltellato all’addome in via Giovanni Pascoli. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare se le due aggressioni possano essere collegate.

Notte di sangue a Casoria: due accoltellamenti in pochi minuti

Il primo episodio ha coinvolto un 18enne napoletano, incensurato, trasportato all’ospedale Pellegrini con diverse ferite da arma da taglio. Il giovane ha riportato lesioni alla guancia destra, alla mano sinistra e all’orecchio destro, con una prognosi di 10 giorni. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, ancora in fase di verifica, il ragazzo sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio. Gli investigatori stanno cercando di individuare con precisione il luogo dell’aggressione e di identificare i responsabili.

Accoltellato un 37enne in via Giovanni Pascoli

Quasi in contemporanea, un 37enne già noto alle forze dell’ordine è stato ferito con una coltellata all’addome all’angolo tra via Giovanni Pascoli e via Nuova detta Casoria. L’uomo sarebbe stato aggredito da un gruppo di giovani. Dopo un primo intervento all’Ospedale del Mare, è stato trasferito al II Policlinico di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno avviato gli accertamenti. Le indagini sono in corso per fare luce sui due episodi e verificare se possano essere riconducibili allo stesso contesto o se si tratti di fatti distinti. Al momento non risultano persone fermate e ogni ipotesi resta al vaglio degli investigatori.