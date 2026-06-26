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Rapina choc al centro commerciale “Il Molino”: banditi sparano a figlio titolare

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Momenti di terrore nel pomeriggio al centro commerciale Il Molino di Sant’Antimo, dove un commando composto da almeno quattro persone incappucciate ha assaltato la gioielleria Biondino, sparando a un giovane dipendente durante la fuga.

Rapina al centro commerciale “Il Molino” a Sant’Antimo: banditi sparano a figlio titolare

 

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno fatto irruzione nella galleria del centro commerciale e hanno raggiunto l’esercizio commerciale. Armati di pistola, avrebbero minacciato i due dipendenti presenti all’interno per poi infrangere le vetrine e impossessarsi di numerosi gioielli.

Durante la rapina, il figlio del proprietario della gioielleria, un ragazzo di appena 20 anni, avrebbe tentato di reagire. A quel punto uno dei rapinatori ha esploso un colpo di pistola, ferendolo a una gamba. Il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

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La fuga a bordo di un Suv

 

Terminato il colpo, i quattro rapinatori sono fuggiti a bordo di un SUV facendo perdere, almeno per il momento, le proprie tracce. Durante la fuga parte della refurtiva sarebbe caduta a terra e alcuni gioielli sono stati recuperati dai carabinieri, intervenuti poco dopo sul posto.

Sono in corso i rilievi e le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, quantificare il bottino e risalire all’identità dei componenti della banda. Gli investigatori stanno acquisendo anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza del centro commerciale, che potrebbero rivelarsi decisive per individuare i responsabili.

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